سياسة
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أردوغان يؤكد رفضه منع بعض الدول امتلاك بلاده رؤوساً نووية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه يرفض منع بعض الدول امتلاك تركيا رؤوساً نووية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تقريباً أية دولة متقدمة في العالم حالياً لا تمتلك صواريخ برؤوس نووية.
أردوغان يؤكد رفضه منع بعض الدول امتلاك بلاده رؤوساً نووية
أردوغان: منعونا حتى من امتلاك منظومة دفاعية، ولكن أخذناها وإن شاء الله ستستكمل العملية في أبريل/نيسان / AA
5 سبتمبر 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رفضه لمنع بعض الدول امتلاك بلاده رؤوساً نووية.

وقال أردوغان "أحدهم يمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، ليس واحداً أو اثنين بل أكثر، ولكن يجب علينا نحن ألا نمتلك صواريخ برؤوس نووية. هذا أمر لا أقبله".

وأشار إلى أنه لا يوجد تقريباً أيّة دولة متقدمة في العالم حالياً، لا تمتلك صواريخ برؤوس نووية.

وأضاف "جميعها لديها، وحتى هناك أحدهم ليس برئيس قال لي نمتلك حالياً 7500 رأس نووية، ولكن بيد روسيا والولايات المتحدة 12500 و15 ألف صاروخ برأس نووية".

وتابع "انظروا إلى هؤلاء على ماذا يتسابقون! ولكن يقولون لنا احذروا لا تقوموا بذلك فهناك إسرائيل قُربنا، يخيفون الآخرين بها".

ولفت إلى أن جهات "أقامت الدنيا ولم تقعدها" بسبب شراء بلاده منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، وطالبوها بعدم شرائها، مشدداً على أن المنظومة دفاعية وليست هجومية.

وقال بهذا الصدد "يمنعوننا حتى من امتلاك منظومة دفاعية، ولكن أخذناها وإن شاء الله ستُستكمل العملية في أبريل/نيسان، كما أنني قلت للسيد ترمب أعطونا منظومة باتريوت، ولكن بنفس الشروط التي اشترينا بها منظومة S-400".

وأوضح أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب قبل 5 أيام، وأنهما سيلتقيان مجدداً وسيبحثان هذه القضايا مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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