سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 سبتمبر/أيلول 2019
جاءت دعوة جونسون بعد هزيمته الساحقة أمام مجلس العموم البريطاني / Reuters
5 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

جونسون يدعو إلى انتخابات مبكرة ويتعهد بتحقيق بريكست في موعده، وتنديد فلسطيني واسع باقتحام نتنياهو مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي.

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جونسون يدعو إلى انتخابات مبكرة ويتعهد بتحقيق بريكست في موعده

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. [TRT عربي]

جاءت دعوة جونسون بعد هزيمته الساحقة أمام مجلس العموم البريطاني، بعد تصويت غالبية النواب على رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 من الشهر الجاري. [TRT عربي]

تنديد فلسطيني واسع باقتحام نتنياهو مدينةَ الخليل والحرم الإبراهيمي

نددت الرئاسة الفلسطينية ووزارتا الخارجية والأوقاف باقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرم الإبراهيمي، إذ وصفت الخطوة بـ"الخطيرة والمستفزة". [TRT عربي]

جاء ذلك بعد مشاركة نتنياهو في طقوس رسمية بمدينة الخليل، لإحياء الذكرى الـ90 لأحداث عام 1929، وقال خلال كلمته "إن مدينة الخليل لن تكون خالية من اليهود، لسنا غرباء عليها، وسنبقى فيها إلى الأبد". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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