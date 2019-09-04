بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون تسريع خطوات إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تركية قولها إن قالن وبولتون بحثا تسريع الخطوات التي ستتخذ من أجل إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، والحفاظ على اتفاق إدلب، واستكمال لجنة صياغة الدستور على وجه السرعة.

وقال قالن "الجانب التركي استكمل استعداداته بخصوص تنفيذ خطة العملية المشتركة (حول المنطقة الآمنة بسوريا) مع الولايات المتحدة دون تأخير".

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.