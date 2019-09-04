أكدت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الأربعاء، أن علاقات الصداقة التركية البريطانية والعلاقات الاقتصادية الثنائية ستواصل زخمها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت بكجان، خلال مشاركتها بالدورة العاشرة لمنتدى الأعمال البريطاني التركي في إسطنبول، أن البلدين لديهما "النية والإرادة لتطوير العلاقات الاقتصادية وأخذها قدماً إلى الأمام بعد بريكست".

وأشارت الوزيرة التركية إلى أن البلدين بحاجة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا، وتأسيس مناطق حرة متخصصة.

من جانبه، أكد السفير البريطاني في أنقرة دومينيك شيلكوت، خلال المنتدى، أن فرص التعاون بين بلاده وتركيا ستزداد مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير البريطاني: "إن القيادة السياسية تولي تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا" أهمية، مؤكداً أن بريكست سيجعل الاقتصاد البريطاني أقوى، والعلاقات الثنائية بين بريطانيا والدول الأخرى أكثر جدية.

ويعتبر المنتدى فرصة مهمة لعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي عالم الأعمال في كلا البلدين، لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، واستشارة خبراء اقتصاديين من البلدين.