أعلنت قيادة الجيش الجزائري، الأربعاء، رفضها التام الاستجابة لمطالب بعض الأحزاب بالمشاركة كطرف محاور للخروج من الأزمة الحالية، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضح قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح أن الجزائر لا يمكن أن تقتدي ببعض دول المنطقة، وقال "لقد تناست الأحزاب أن الجزائر بتاريخها العريق وشعبها الأبيّ ومواقفها الريادية الثابتة، هي من تكون دائماً قدوة وليس العكس".

وأضاف "أكدنا أكثر من مرة أن الجيش الوطني الشعبي، سيظل متمسكاً بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقاً من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات".

وشدد قائد الأركان على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام، لأن "الوضع لا يحتمل التأخير".

وتطالب بعض الأحزاب الجزائرية المعارضة بضرورة مشاركة الجيش كطرف في الحوار لضمان تنفيذ ما يُتفق عليه، بعد عزل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة جراء الانتفاضة الشعبية في مطلع أبريل/نيسان الماضي.