سياسة
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مطالبات بالكشف عن مصير قطريين اختفيا في السعودية
دعت منظمة العفو الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر المملكة العربية السعودية، إلى الكشف عن مصير مواطنين قطريين اختفيا، أثناء زيارتهما العائلية للمنظقة الشرقية في المملكة الشهر الماضي.
مطالبات بالكشف عن مصير قطريين اختفيا في السعودية
تعرض مواطنين قطريين للإخفاء القسري في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي / AP
4 سبتمبر 2019

دعت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير قطريَين اختفيا خلال زيارة عائلية للمملكة الشهر الماضي، بحسب بيان نشرته المنظمة الثلاثاء.

وطالبت العفو الدولية في رسالة موجهة إلى العاهل السعودي الملك سلمان، بالكشف عن سبب الاعتقال "إذا كانا معتقلين"، وإطلاق سراحهما على الفور ما لم يتم توجيه اتهام لهما بارتكاب مخالفة ما.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في 21 أغسطس/آب 2019، أن المواطن القطري علي ناصر جار الله (70 عاماً) وابنه عبدالهادي (17 عاماً) قد تعرضا لـ"اختفاء قسري" يوم الأحد الموافق 18 أغسطس/آب الماضي في المنطقة الشرقية بالمملكة، إذ "ألقت السلطات السعودية القبض عليهما، وتم إخفاؤهما إلى مكان غير معلوم".

وأدانت اللجنة في بيانها هذا الإخفاء لما يمثله من مخالفة لكافة المواثيق الدولية والإقليمية، كما انتقدت اللجنة "انتهاج السعودية سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية" وفقاً للبيان.

ويمرّ البلدان بأزمة سياسية منذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في منتصف عام 2017 وحتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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