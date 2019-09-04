سياسة
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ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 2.9% منذ بداية العام الجاري
أعلنت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان أن الفجوة الحاصلة بين صادرات البلاد ووارداتها تضاءلت إلى حدود 14.4%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 2.9% منذ بداية العام الجاري
عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض خلال أغسطس/آب بنسبة 9.88%، وبلغ مليارين و376 مليون دولار / AA
4 سبتمبر 2019

قالت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان الأربعاء، إن قيمة صادرات بلادها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 117.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.9%.

وأوضحت بكجان في تصريح صحفي، أن قيمة صادرات تركيا خلال هذه الفترة، ارتفعت بنسبة 2.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بكجان أن قيمة الصادرات التركية في أغسطس/آب الفائت، وصلت إلى 13 ملياراً و150 مليون دولار، بزيادة 1.69% مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.

وأشارت إلى انخفاض واردات البلاد خلال أغسطس/آب بنسبة 0.27%، وبلغت قيمتها 15 ملياراً و526 مليون دولار.

ولفتت إلى أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض خلال أغسطس/آب بنسبة 9.88%، وبلغ مليارين و376 مليون دولار.

وأضافت أن الفجوة الحاصلة بين صادرات البلاد ووارداتها تضاءلت إلى حدود 14.4%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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