ينتظر البرلمان البريطاني، الأربعاء، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستكون حاسمة، إذ قد تنتهي بإعلان إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان.

ولحقت رئيس الحكومة المحافظ هزيمة مدوية في البرلمان. فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة.

وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا اليوم الأربعاء أمام البرلمان، مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديداً لبريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مساء الأربعاء.

وتحققت الهزيمة التي تكبّدها جونسون بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق، الذين طُردوا من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.