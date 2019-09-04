أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن استيائه من التصريحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي التي تزعم ازدياد أعداد المهاجرين القادمين عبر تركيا إلى اليونان.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

ووصف صويلو تلك التصريحات بـ"المؤسفة"، مضيفاً "لو أن الاتحاد الأوروبي فكر في تركيا (بمسألة المهاجرين) بقدر تفكيره في اليونان، لربما استطعنا معالجة المشاكل بشكل أفضل".

وأشار صويلو إلى جهود الأمم المتحدة في مسألة اللاجئين بمختلف مناطق العالم، متمنياً النجاح للاجتماع الذي سيعقد في جنيف نهاية العام الحالي حول الهجرة.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ساهمت بشكل كبير في الحد من الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن بلاده ضبطت نحو 237 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أغسطس/آب المنصرم.

بدوره، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن امتنان المجتمع الدولي وشكره لتركيا لاستضافتها 4 ملايين لاجئ على أرضها.

وأشار غراندي إلى أن أغلب المساعدات المقدمة للاجئين هي من تركيا، مضيفاً أنهم سيساهمون في تقديم بعض المساعدات لهؤلاء اللاجئين.