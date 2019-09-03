سياسة
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أردوغان: إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لحلب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن إدلب السورية تتعرض لسيناريو مشابه لما تعرضت له مدينة حلب نهاية 2016، وأضاف "سنكون سعداء إن استطعنا المساعدة في إحداث منطقة آمنة في سوريا ونجحنا في ذلك".
أردوغان: إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لحلب
أردوغان يقول إن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لما حدث في حلب  / AA
3 سبتمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن إدلب السورية تتعرض لسيناريو مشابه لما تعرضت له مدينة حلب نهاية 2016.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن إدلب "تتعرض للتدمير رويداً رويداً"، وتابع "فكما دمرت حلب وسويت بالأرض، فإن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه وبنفس الطريقة".

من ناحية أخرى قال أردوغان "لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن سنكون سعداء إن استطعنا المساعدة في إحداث منطقة آمنة في سوريا ونجحنا في ذلك".

يشار إلى أن قوات النظام السوري فرضت سيطرتها الكاملة على أحياء حلب القديمة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات المعارضة، حتى ديسمبر/كانون الأول 2016، عقب قصف عنيف استمر شهوراً عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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