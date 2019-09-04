سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 4 سبتمبر/أيلول 2019
أردوغان يقول إن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لما حدث في حلب / AA
4 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لما حدث في حلب، ورئيس الوزراء السوداني يكشف عن تفاهمات مع واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب.

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أردوغان: إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لحلبقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن إدلب السورية تتعرض لسيناريو مشابه لما تعرضت له مدينة حلب نهاية 2016، وأضاف أن إدلب "تتعرض للتدمير رويداً رويداً". [الأناضول]من ناحية أخرى قال أردوغان "لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن سنكون سعداء إن استطعنا المساعدة في إحداث منطقة آمنة في سوريا ونجحنا في ذلك". [الأناضول]

حمدوك: تفاهمات مع واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في العاصمة الخرطوم الثلاثاء، عن إجراء تفاهمات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتاً إلى إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك. [TRT عربي]

وتابع "ناقشت مع وزير الخارجية الألماني، تحديات الفترة الانتقالية في السودان"، الذي قال بدوره إن بلاده "ستتطرق إلى موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد الشهر الجاري". [الأناضول]

وأضاف "سندعو الجميع إلى دعم الحكومة السودانية لإنجاز التطور الاقتصادي، وشكّلنا مجموعة أصدقاء السودان لدعمه في الفترة الانتقالية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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