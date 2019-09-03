سياسة
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ترمب: الصين تماطل بمفاوضات التجارة انتظاراً لإدارة أمريكية جديدة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الصين تماطل في مفاوضات التجارة مع بلاده، أملاً منها في ظهور إدارة أمريكية جديدة، بعد الانتخابات المقبلة. واعتبر ترمب أن 16 شهراً من المباحثات بين بلاده وبكين هو أمر طويل.
ترمب: الصين تماطل بمفاوضات التجارة انتظاراً لإدارة أمريكية جديدة
ترمب يقول إن الصين تماطل في مفاوضات التجارة مع بلاده أملاً منها في ظهور إدارة أمريكية جديدة / AP
3 سبتمبر 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الصين تماطل في مفاوضات التجارة مع بلاده، أملاً منها في ظهور إدارة أمريكية جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

وكتب ترمب سلسلة تغريدات على تويتر، أشار فيها إلى أن بلاده تقوم "بعمل جيد للغاية في مفاوضات التجارة على الرغم من يقيني برغبتهم في التعامل مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة ممارساتهم".

واعتبر أن 16 شهراً من المباحثات بين بلاده وبكين، هو أمر طويل، "إنها فترة شهدت نزيفاً للوظائف وخسائر للشركات في الصين".

وذكر أن فوزه في الانتخابات المقبلة، "سيعني انهياراً لسلسلة التوريدات الصينية إلى الولايات المتحدة، وستتأثر الشركات هناك"، لأنه سيتبنى مباحثات متشددة.

والأحد الماضي، دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية، على واردات صينية بقيمة 115 مليار دولار حيز التنفيذ.

فيما ستدخل حزمة ثانية من الرسوم بنفس النسبة، على واردات بكين بقيمة 160 مليار اعتباراً من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والأحد الماضي كذلك، دخل قرار صيني حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10% إضافية، على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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