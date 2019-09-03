سياسة
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منتدى TRT World يبحث أزمة العولمة وفرصها
تستعد قناة TRT World لتنظيم منتداها الثالث في الفترة بين 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول القادم في مدينة إسطنبول، تحت عنوان "أزمة العولمة: المخاطر والفرص"، بحضور شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى، وأكاديميين ومثقفين وصحفيين وخبراء من عدة دول.
منتدى TRT World يبحث أزمة العولمة وفرصها
منتدى TRT World يشارك فيه شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى وأكاديميون ومثقفون وصحفيون وخبراء من عدة دول / AA
3 سبتمبر 2019

تنظم القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنكليزية TRT World منتداها الثالث في الفترة بين 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول القادم في مدينة إسطنبول، تحت عنوان "أزمة العولمة: المخاطر والفرص".

وسيفتتح المنتدى أعماله بكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستشارك فيه شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى، وأكاديميون ومثقفون وصحفيون وخبراء من عدة دول، حسب بيان صادر عن القناة.

ومن بين الشخصيات المشاركة في المنتدى: ماريا فرناندز اسبنوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، وزعيم حزب عدالة الشعب الماليزي أنور إبراهيم، والزعيم الحالي للمعارضة ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

كما سيشارك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في رومانيا جورج كيامبا، ومستشار النمسا السابق كريستيان كيرن، ورئيس وزراء فنلندا السابق إيسكو أهو، ورئيس وزراء سوريا السابق رياض حجاب.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شبكة TRT إبراهيم أرن في البيان، أنّ المنتدى منذ نسخته الأولى، أصبح له صدى واسع وتأثير في الرأي العام العالمي.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام ستنظم تحت عنوان "أزمة العولمة: المخاطر والفرص"، وستتضمن أكثر من 30 جلسة على مدار يومين، وستناقش العديد من قضايا الرأي العام العالمي وعلى رأسها الإرهاب اليميني المتطرف، والشعبوية، وتصاعد العنصرية، ومستقبل الشرق الأوسط، والحروب التجارية، ومستقبل الاتحاد الأوروبي، والقوى الجديدة الصاعدة وتعاونها، وقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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