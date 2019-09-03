سياسة
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واشنطن تبعد 700 من إرهابيي PYD عن الحدود القريبة من تركيا
أخضعت الولايات المتحدة الأمريكية 700 عنصر من تنظيم PKK/PYD الإرهابي في سوريا للتدريب خلال الفترة الماضية. ونقل التنظيم معسكرات التدريب التابعة له من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية.
واشنطن تبعد 700 من إرهابيي PYD عن الحدود القريبة من تركيا
الولايات المتحدة تقدم دعماً لوجستياً للتنظيم الإرهابي منذ سنوات  / AA
3 سبتمبر 2019

أكملت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها تنظيم PKK/PYD الإرهابي خلال الأسابيع الماضية تدريب 700 عنصر جديد بعد إخضاعهم لدورات عسكرية في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا.

يأتي ذلك في ظل تواصل الدعم اللوجستي و التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ سنوات للتنظيم الإرهابي تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن تنظيم PYD الإرهابي نقل معسكرات التدريب التابعة له من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن 700 عنصر جرى تدريبهم في معسكرات بمدينة الرقة، ومدينة الطبقة جنوبها، وبلدة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن مدربين أمريكيين قاموا بتدريب العناصر على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، فيما تولى مسؤولون في التنظيم إعطاء دروس توجيه إيديولوجي للمتدربين الذين يشكل العرب غالبيتهم.

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعماً عسكرياً لتنظيم PYD الإرهابي بزعم أنه يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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