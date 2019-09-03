أكملت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها تنظيم PKK/PYD الإرهابي خلال الأسابيع الماضية تدريب 700 عنصر جديد بعد إخضاعهم لدورات عسكرية في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا.

يأتي ذلك في ظل تواصل الدعم اللوجستي و التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ سنوات للتنظيم الإرهابي تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن تنظيم PYD الإرهابي نقل معسكرات التدريب التابعة له من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن 700 عنصر جرى تدريبهم في معسكرات بمدينة الرقة، ومدينة الطبقة جنوبها، وبلدة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن مدربين أمريكيين قاموا بتدريب العناصر على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، فيما تولى مسؤولون في التنظيم إعطاء دروس توجيه إيديولوجي للمتدربين الذين يشكل العرب غالبيتهم.

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعماً عسكرياً لتنظيم PYD الإرهابي بزعم أنه يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.