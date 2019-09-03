سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تبلغ عُمان برغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة
بعد مناوشات وتبادل للتهم بسبب حوادث السفن البحرية، أبلغت إيران عُمان برغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة خلال لقاء جمع وزير الخارجية العُماني والسفير الإيراني في مسقط.
إيران تبلغ عُمان برغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة
إيران تبلغ عُمان برغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة عقب حوادث السفن البحرية / AP
3 سبتمبر 2019

أبلغت إيران عبر سفير بلادها سلطنة عُمان برغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن السفير الإيراني لدى عُمان محمد رضا نوري شاهرودي التقى وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

وقال شاهرودي إن "طهران تدعم دائماً السلام والاستقرار في المنطقة، واقترحت حالياً توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة".

"نبحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وبعض القوى الأجنبية هي التي تثير التوتر بتصرفات غير لائقة".

- محمد رضا نوري شاهرودي - السفير الإيراني في عُمان

من جانبه، وصف وزير الخارجية العماني علاقات بلاده مع إيران بأنها في تقدم، قائلاً "نحن وإيران في وئام وتنسيق مستمر بشأن القضايا السياسية والإقليمية ونتشاور باستمرار".

وفي مايو/أيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.

واتخذت طهران خطوة تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي والصاروخي.

إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وبخاصة الرياض، طهران، باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد للملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us