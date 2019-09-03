أبلغت إيران عبر سفير بلادها سلطنة عُمان برغبتها في توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن السفير الإيراني لدى عُمان محمد رضا نوري شاهرودي التقى وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

وقال شاهرودي إن "طهران تدعم دائماً السلام والاستقرار في المنطقة، واقترحت حالياً توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة".

"نبحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وبعض القوى الأجنبية هي التي تثير التوتر بتصرفات غير لائقة". - محمد رضا نوري شاهرودي - السفير الإيراني في عُمان

من جانبه، وصف وزير الخارجية العماني علاقات بلاده مع إيران بأنها في تقدم، قائلاً "نحن وإيران في وئام وتنسيق مستمر بشأن القضايا السياسية والإقليمية ونتشاور باستمرار".

وفي مايو/أيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.

واتخذت طهران خطوة تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي والصاروخي.

إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وبخاصة الرياض، طهران، باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد للملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.