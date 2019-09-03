سياسة
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مساع إسرائيلية لوقف تشريع سويسري يسمح باعتقال مسؤوليها
توجه وزير الخارجية الإسرائيلي إلى سويسرا بهدف العمل على وقف تشريع يسمح باعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
مساع إسرائيلية لوقف تشريع سويسري يسمح باعتقال مسؤوليها
أولمرت  ألغى زيارة إلى سويسرا خشية تعرضه للاعتقال / Reuters
3 سبتمبر 2019

تسعى إسرائيل إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، قُدمت بحقهم دعاوي إلى المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توجّه مساء الإثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.

وأضافت" تهدف هذه الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم الى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قد ألغى نهاية يوليو/تموز الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "أولمرت اضطر إلى الغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في غزة عام 2008 ".

وكان أولمرت رئيساً للوزراء، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية العام 2008، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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