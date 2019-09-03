كشف تقرير صحفي نشرته مجلة "ميديا بارت" الفرنسية، عن بدء مسؤولين في الاستخبارات الفرنسية مراقبة عدد من الفرنسيين العائدين من سوريا عقب انضمامهم إلى تنظيم YPG/ PKK الإرهابي في سوريا، تخوُّفاً من احتمالية القيام بأي عمليات إرهابية داخل البلاد.

وأوردت المجلة احتمالية أن المهاجم الإرهابي الذي فتح النار على طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الجندرمة في "نوتردام دي لاندز" قد يكون أحد المنضمين في القتال إلى صفوف تنظيم YPG/ PKK الإرهابي والعائدين إلى البلاد.

وتحذّر وحدات الاستخبارات من استهداف مواقع وآثار مهمة في فرنسا، وقد وضعوا ما يقارب 100شخص من العائدين تحت المراقبة.

كما أشار التقرير إلى أن مسؤولي الاستخبارات الفرنسية يتعاونون مع الاستخبارات التركية للتعرف على الإرهابيين.

وتمكّن تنظيم YPG/PKK الإرهابي من السيطرة على ثلث المناطق في سوريا، منها منطقة تل رفعت لمدة 3 سنوات متتالية منذ عام 2016، تحت غطاء قتال تنظيم داعش الإرهابي وبدعمٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من تخوّف أنقرة من خطر هذا التنظيم على حدودها الجنوبية التي حذرت منه أمريكا مراراً.