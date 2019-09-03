سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية
تتواصل حملات اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بشكل عشوائي في ساعات الليل المتأخرة، والتي كان آخرها اعتقال 18 شخصاً في الضفة الغربية ليلة أمس عبر مداهمة بيوتهم.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18فلسطينياً بالضفة الغربية / AP
3 سبتمبر 2019

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينياً في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات منذ الليلة الماضية خلال حملة مداهمة لبيوتهم.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه جرى اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية".

مضيفاً أنه تمت إحالة المقبوض عليهم للتحقيق من قِبل قوات الأمن.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي حملات اعتقال في الضفة الغربية بشكل عشوائي، تجري عبر اقتحام المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلين بلا تهمة) و1800 مريضاً بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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