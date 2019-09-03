سياسة
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ارتفاع قتلى حريق كاليفورنيا الأمريكية وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين
أعلنت فرق خفر السواحل الأمريكية في ساعات الصباح الباكر عن ارتفاع عدد ضحايا حريق قارب قبالة سواحل كاليفورنيا إلى 25 شخصاً واستمرار البحث عن 9 مفقودين، عقب ليلة عصيبة واجهتها الفرق لإنقاذ 39 شخصاً من بينهم 6 من الطاقم القيادي.
ارتفاع قتلى حريق كاليفورنيا الأمريكية وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين
رجل من خفر السواحل الأمريكية يحاول إخماد حريق قارب اشتعل قبالة كاليفورنيا / Reuters
3 سبتمبر 2019

ارتفع عدد ضحايا الحريق في قارب غوص قبالة ساحل مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 25 شخصاً واستمرار البحث عن 9 مفقودين.

وصرحت المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي مونيكا روتشستر في مؤتمر صحفي، إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 9 مفقودين في الحريق.

وأضافت في وقت سابق أن القارب كان يقل 39 شخصاً بينهم 6 من الطاقم القيادي، وأن سبب اندلاع الحريق لا يزال غامضاً. مشيرةً إلى أن القارب الذي يبلغ طوله 23 متراً، كان يبعد عن البر مسافة 32 كم عندما اندلع فيه الحريق.

وتمكنت في البداية فرق خفر السواحل الأمريكي من إنقاذ 5 من الطاقم، وانتشال جثث 8 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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