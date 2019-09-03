ارتفع عدد ضحايا الحريق في قارب غوص قبالة ساحل مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 25 شخصاً واستمرار البحث عن 9 مفقودين.

وصرحت المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي مونيكا روتشستر في مؤتمر صحفي، إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 9 مفقودين في الحريق.

وأضافت في وقت سابق أن القارب كان يقل 39 شخصاً بينهم 6 من الطاقم القيادي، وأن سبب اندلاع الحريق لا يزال غامضاً. مشيرةً إلى أن القارب الذي يبلغ طوله 23 متراً، كان يبعد عن البر مسافة 32 كم عندما اندلع فيه الحريق.

وتمكنت في البداية فرق خفر السواحل الأمريكي من إنقاذ 5 من الطاقم، وانتشال جثث 8 أشخاص.