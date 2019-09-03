قال مسؤولون إن جراراً زراعياً ملغوماً فجرته حركة طالبان مساء الاثنين قرب مجمع سكني تستخدمه منظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابل قتل 16 شخصاً على الأقل وأصاب 119.

ووقع التفجير أثناء إجراء زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان مقابلة تلفزيونية لشرح الخطوط العريضة لمسودة اتفاق مع الحركة المتمردة.

وبعد هجمات كبيرة لطالبان على مدينتين في شمال البلاد في مطلع الأسبوع، يزيد التفجير الذي وقع في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الشكوك حول اتفاق السلام الذي توصل إليه المفاوضون الأمريكيون ومسؤولو طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة رويترز، إن الهجوم نفذ باستخدام جرار زراعي ملغوم قرب مجمع القرية الخضراء السكني في شرق كابل، والذي يستخدمه الموظفون الأجانب بمنظمات دولية مثل منظمات المساعدات.

وأضاف أنه جرى إجلاء قرابة 400 مواطن أجنبي من الموقع شديد التحصين. وذكر أن قوات الأمن قتلت مسلحين كانوا يخططون للهجوم بعد الانفجار.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن الهجوم دمر غرف "الغزاة" ومكاتبهم.

وأضاف على تويتر "مزاعم العدو بوقوع خسائر مدنية كاذبة لأنه لا يُسمح لمدنيين بالاقتراب من مكان الهجوم".

وقال خليل زاد الذي يقود المفاوضات الأمريكية إن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من أفغانستان وتغلق خمس قواعد عسكرية في مقابل ضمانات من طالبان بألا يستخدم متشددون أفغانستان قاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن الاتفاق لا يشمل وقفاً رسمياً لإطلاق النار، ويسلط هجوم الاثنين والهجومين الكبيرين على مدينتي قندوز وبل خمري في شمال البلاد الضوء على الشكوك فيما إذا كان سيفضي إلى إنهاء العنف.