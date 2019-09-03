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حزب العدالة والتنمية التركي يرفض تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون عن الدولة العثمانية، ووزير في الحكومة اليمنية يقول بأن "الحوار مع مليشيات الإمارات لن يكون إلا بالسلاح".

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العدالة والتنمية: نرفض كلياً تصريحات عون عن الدولة العثمانية

أعرب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك الاثنين، عن رفض حزبه كلياً تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضد الدول العثمانية. وقال جليك إن "الرئيس اللبناني يقول بأن الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة على اللبنانيين، ولا معنى للإدلاء بهذا التصريح الذي لا أساس له من الصحة، فالتصريح لا ينعكس بالفائدة على العلاقات اللبنانية التركية ولا ينسجم مع الحقائق التاريخية". [TRT عربي]

وكانت الخارجية التركية أعربت في وقت سابق عن استنكارها الشديد تصريحات الرئيس اللبناني، ووصفها بالمؤسفة وغير المسؤولة، مؤكدة أنه لا يوجد "إرهاب دولة" في الحقبة العثمانية. [TRT عربي]

وزير يمني: الحوار مع مليشيات أبو ظبي لن يكون إلا بالسلاح

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن "الحوار مع مليشيات الإمارات لن يكون إلا بالسلاح"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية. جاء ذلك في تغريدة نشرها الجبواني، في وقت تشهد فيه محافظة شبوة هجمات من جانب الانفصاليين المدعومين من الإمارات، تستهدف مؤسسات الحكومة اليمنية الشرعية. [TRT عربي]

وفي وقت سابق، أحبطت القوات الحكومية محاولة من قوات المجلس الجنوبي للسيطرة على مدينة عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة. وتشترط الحكومة اليمنية انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً من مرافق الدولة كافة جنوبي البلاد، قبل الدخول في أي حوار. [TRT عربي]