أعرب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الاثنين عن رفض حزبه كلياً تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضد الدول العثمانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدد جليك أن تصريحات عون "جاءت من منظور ضيّق، وغير لائقة". وأضاف "نرفض كلياً هذه التصريحات ونحتج عليها".

وقال جليك إن "الرئيس اللبناني يقول بأن الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة على اللبنانيين، ونحن بدورنا نتساءل ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى عدد من البلدان التي انتهجت مقاربات سلبية تجاه الإمبراطورية العثمانية في مقرراتها الدراسية".

وتابع جليك "لأنه لا معنى للإدلاء بهذا التصريح الذي لا أساس له من الصحة، فالتصريح لا ينعكس بالفائدة على العلاقات اللبنانية التركية ولا ينسجم مع الحقائق التاريخية".

وأفاد المتحدث أن بعض المؤرخين اللبنانيين ثارت حفيظتهم على تصريحات عون.

وأشار إلى تمتع لبنان بالاستقرار والسلام في عهد الدولة العثمانية.

وطالب جليك لبنان باتباع نهج من شأنه تعزيز علاقاته مع تركيا، بدلاً من التصريحات التي تقوض تلك العلاقات.

وأضاف "لبنان دولة شقيقة، ولا يمكن لبعض التصريحات أن تقوض علاقات البلدين".

وأعرب عن أسفه إزاء إشادة تصريحات عون بالاستعمار الذي عانى اللبنانيون الويلات بسببه.

كان الرئيس اللبناني أدلى بكلمة خلال الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، قال خلالها إن "الإمبراطورية العثمانية مارست إرهاب دولة في لبنان".

وقد أدانت وزارة الخارجية التركية هذا التصريح، إذ اعتبرته "مبنياً على أحكام مسبقة لا أساس لها" عن الحقبة العثمانية.