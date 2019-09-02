سياسة
2 دقيقة قراءة
العدالة والتنمية: نرفض كلياً تصريحات عون عن الدولة العثمانية
أعرب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عن رفض حزبه (الحاكم) كلياً لتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون حول الدولة العثمانية، وأكد أنها تصريحات جاءت من "منظور ضيق وغير لائقة".
العدالة والتنمية: نرفض كلياً تصريحات عون عن الدولة العثمانية
جليك: لبنان دولة شقيقة ولا يمكن لبعض التصريحات أن تقوّض علاقات البلدين / AA
2 سبتمبر 2019

أعرب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الاثنين عن رفض حزبه كلياً تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضد الدول العثمانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدد جليك أن تصريحات عون "جاءت من منظور ضيّق، وغير لائقة". وأضاف "نرفض كلياً هذه التصريحات ونحتج عليها".

وقال جليك إن "الرئيس اللبناني يقول بأن الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة على اللبنانيين، ونحن بدورنا نتساءل ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى عدد من البلدان التي انتهجت مقاربات سلبية تجاه الإمبراطورية العثمانية في مقرراتها الدراسية".

وتابع جليك "لأنه لا معنى للإدلاء بهذا التصريح الذي لا أساس له من الصحة، فالتصريح لا ينعكس بالفائدة على العلاقات اللبنانية التركية ولا ينسجم مع الحقائق التاريخية".

وأفاد المتحدث أن بعض المؤرخين اللبنانيين ثارت حفيظتهم على تصريحات عون.

وأشار إلى تمتع لبنان بالاستقرار والسلام في عهد الدولة العثمانية.

وطالب جليك لبنان باتباع نهج من شأنه تعزيز علاقاته مع تركيا، بدلاً من التصريحات التي تقوض تلك العلاقات.

وأضاف "لبنان دولة شقيقة، ولا يمكن لبعض التصريحات أن تقوض علاقات البلدين".

وأعرب عن أسفه إزاء إشادة تصريحات عون بالاستعمار الذي عانى اللبنانيون الويلات بسببه.

كان الرئيس اللبناني أدلى بكلمة خلال الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، قال خلالها إن "الإمبراطورية العثمانية مارست إرهاب دولة في لبنان".

وقد أدانت وزارة الخارجية التركية هذا التصريح، إذ اعتبرته "مبنياً على أحكام مسبقة لا أساس لها" عن الحقبة العثمانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us