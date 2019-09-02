سياسة
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وزير الخارجية التركي: المجتمع الدولي فشل في حل أزمة الهجرة
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن المجتمع الدولي فشل في حل أزمة الهجرة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده لتركيا بخصوص مساعدة اللاجئين ومنح تركيا العضوية التامة.
وزير الخارجية التركي: المجتمع الدولي فشل في حل أزمة الهجرة
جاوش أوغلو: المجتمع الدولي لم يظهر التضامن الكافي مع الدول التي يتدفق منها المهاجرون / AA
2 سبتمبر 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاثنين، إن المجتمع الدولي أثبت فشله في حل أزمة الهجرة، موضحاً أن الأزمة ليست مشكلة تركيا وحدها.

وأشار أوغلو إلى أنه زار لبنان والأردن قبل عدة أيام، وأن كلا البلدين أعربا عن استيائهما من موقف المجتمع الدولي تجاه أزمة الهجرة.

وأضاف أوغلو خلال مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا، أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده لتركيا بخصوص مساعدة اللاجئين والعضوية التامة في الاتحاد.

وأكد أن "المجتمع الدولي لم يُظهر التضامن الكافي مع الدول التي يتدفق منها المهاجرون، إذ هناك نحو 70 مليون مهاجر حول العالم، وهو رقم أكبر من أعداد المهاجرين الذين اضطروا إلى النزوح من ديارهم خلال الحرب العالمية الثانية".

وأوضح جاوش أوغلو أن بلاده أنفقت نحو 37 مليار دولار على اللاجئين، في حين أن المساهمات الخارجية التي تلقتها لم تتجاوز المليار دولار.

وقد تطرق الوزير التركي إلى شراء بلاده منظومة S-400 الروسية، مبيناً الاحتياج الضروري لنظام دفاع صاروخي.

وأضاف"في الفترة التي كنا فيها في أمسّ الحاجة إلى منظومات الدفاع الصاروخي، قامت هولندا وألمانيا والولايات المتحدة بسحب منظوماتها الموجودة على حدود بلادنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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