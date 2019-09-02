سياسة
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وزير الخارجية الروسي: نحترم مصالح تركيا المشروعة لضمان أمن حدودها
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تتابع التطورات المتعلقة بالأنشطة التركية مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، مؤكداً احترام بلاده مصالح تركيا المشروعة لضمان حدودها.
وزير الخارجية الروسي: نحترم مصالح تركيا المشروعة لضمان أمن حدودها
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني  / AP
2 سبتمبر 2019

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، احترام بلاده للمصالح التركية المشروعة بشأن ضمان حدودها مع سوريا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن "بلاده تتابع التطورات المتعلقة بالأنشطة التركية مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا.

وأضاف "ندعم جميع أنواع الاتفاقات التي تساعد على الحد من الصراع العسكري، وتخفيف معاناة السكان المحليين، وتهيئة الظروف للمساعدات الإنسانية، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وشدد لافروف على ضرورة التحرك بما يضمن عدم تحول المسألة الكردية إلى مشكلة إقليمية خطيرة.

كما أشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة يعملون على "استفزاز إيران"، إذ أعرب عن تفهمّه للخطوات التي اتخذتها إيران لتعليق جانب من التزاماتها بالاتفاق.

ويرى لافروف أن الخطوات الإيرانية جاءت نتيجة مباشرة لخطوات "غير مقبولة" من الولايات المتحدة إزاء الاتفاق النووي المبرم بمصادقة مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، معارضة بلاده الوجود الأمريكي في شرق الفرات، ووصفه بـ"غير القانوني" و"المدمر".

وأوضح ظريف تفهمه للمخاوف التركية بشأن حماية حدودها، ودعا إلى احترام القانون الدولي كونه "أفضل وسيلة لمعالجة هذه المخاوف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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