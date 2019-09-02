أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الاثنين، أن بلاده "لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية" وسط التوتر المتصاعد مع الهند، إثر إلغاء نيودلهي الوضع الخاص بالجزء الخاضع لسيطرتها في منطقة كشمير.

وقال خان "نحن بلدان مسلحان نووياً، إذا زاد التوتر فقد يكون العالم في خطر، لن يكون هناك مطلقاً استخدام للأسلحة النووية من جانبنا"، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام طائفة السيخ بمدينة لاهور.

وتتواصل الاحتجاجات منذ قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير في 5 أغسطس/آب الشهر الماضي.

وتعتبر كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة توتر دائم بين الهند وباكستان المسلحتين نووياً، إذ كانت سبباً في اندلاع حربين من الحروب الثلاث بينهما.