سياسة
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رصد ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا قبالة السواحل اللبنانية
قال موقع MarineTraffic لتتبع السفن الاثنين، إن ناقلة النفط الإيرانية "إدريان داريا-1" تتحرك ببطء خارج المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن وقفت قبالة سواحل سوريا الأحد، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
رصد ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا قبالة السواحل اللبنانية
الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار، لم تحدّد وجهتها بعد / AFP
2 سبتمبر 2019

رصد موقع إلكتروني لتتبع السفن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1"، التي أدرجتها واشنطن على قائمة عقوباتها، وهي قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الاثنين، أنّ موقع MarineTraffic أظهر ناقلة النفط الإيرانية وهي "تتحرك ببطء خارج المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن وقفت قبالة سواحل سوريا الأحد".

وأوضحت أن الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار، لم تحدد بعد وجهتها.

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة منتصف أغسطس/آب الجاري بعد احتجازها منذ 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطاً إيرانيّاً إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السلطات أنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقِّيها تعهُّدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا، فيما وجهت واشنطن تحذيرات لدول العالم من مغبَّة استقبالها.

والسبت أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري الإيراني، المُدرَج على لائحة العقوبات الأمريكية أيضاً، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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