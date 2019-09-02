سياسة
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مقتل مسؤول أمني رفيع و3 مسلحين خلال عملية أمنية في تونس
قُتل مسؤول أمني رفيع في الحرس الوطني التونسي و3 مسلحين خلال عملية أمنية وتبادُل إطلاق النار بين الطرفين في منطقة جبلية في محافظة القصرين غربي تونس.
مقتل مسؤول أمني رفيع و3 مسلحين خلال عملية أمنية في تونس
مقتل مسؤول أمني رفيع و3 مسلحين خلال عملية أمنية في تونس / AA
2 سبتمبر 2019

قُتل رئيس مركز للحرس الوطني بمنطقة حيدرة في محافظة القصرين غربي تونس الاثنين، بالإضافة إلى مقتل 3 مسلحين، خلال عملية تبادل لإطلاق نار.

وأفاد مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن هويته في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، بأن "تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية ووحدات من الحرس الوطني في منطقة جبلية من معتمدية حيدرة من محافظة القصرين، أودى بحياة مسؤول أمني و3 آخرين".

كما أعلنت الداخلية التونسية في بيان لها أن عملية استباقية لتعقب الجماعات الإرهابية على الحدود الغربية أسفرت عن القضاء على 3 إرهابيين واستشهاد رئيس مركز للحرس الوطني.

وأضافت أن "العملية اسفرت عن قتل 3 إرهابيين واستشهاد رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بحيدرة الوكيل أول نجيب الله الشارني في أثناء المواجهات"، مشيرة إلى أن عمليات التمشيط مستمرة.

وتتزامن هذه العملية مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، ومنذ مايو/أيار 2011 تشهد تونس عمليات إرهابية تُنسب إلى تنظيم القاعدة أدّت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين، بخاصة من السياح الأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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