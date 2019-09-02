قُتل رئيس مركز للحرس الوطني بمنطقة حيدرة في محافظة القصرين غربي تونس الاثنين، بالإضافة إلى مقتل 3 مسلحين، خلال عملية تبادل لإطلاق نار.

وأفاد مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن هويته في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، بأن "تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية ووحدات من الحرس الوطني في منطقة جبلية من معتمدية حيدرة من محافظة القصرين، أودى بحياة مسؤول أمني و3 آخرين".

كما أعلنت الداخلية التونسية في بيان لها أن عملية استباقية لتعقب الجماعات الإرهابية على الحدود الغربية أسفرت عن القضاء على 3 إرهابيين واستشهاد رئيس مركز للحرس الوطني.

وأضافت أن "العملية اسفرت عن قتل 3 إرهابيين واستشهاد رئيس مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بحيدرة الوكيل أول نجيب الله الشارني في أثناء المواجهات"، مشيرة إلى أن عمليات التمشيط مستمرة.

وتتزامن هذه العملية مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، ومنذ مايو/أيار 2011 تشهد تونس عمليات إرهابية تُنسب إلى تنظيم القاعدة أدّت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين، بخاصة من السياح الأجانب.