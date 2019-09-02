استعادت القوات الحكومية مدينة عزّان في محافظة شبوة جنوبي اليمن الاثنين، بعد ساعات من سيطرة الانفصاليين عليها، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وذكرت مصادر محلية في عزّان أن تعزيزات حكومية دخلت المدينة جنوبي شرق المحافظة، بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، التي أُجبرت على الخروج بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضافت المصادر أن تعزيزات القوات الحكومية جاءت بعد ساعات من دخول 14 عربة تحمل مسلَّحين إلى المدينة.

وأفاد مصدر ميداني بأن القوات الحكومية استدرجت قوات النخبة التابعة للانتقالي، وسيطرت على أغلب العربات التي دخلت المدينة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، إن قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيّاً سيطرت على عزان، ثاني أكبر مدن المحافظة.

وأضافت المصادر للأناضول أن القوات الانفصالية دخلت صباح الاثنين، بعدد من العربات وعشرات المسلحين إلى عزان، التي تفصل بين مدينة عتق (مركز المحافظة) وميناء بلحاف لتصدير النفط والغاز الذي لا يزال تحت سيطرة القوات الحكومية.

ولا تزال المواجهات دائرة في منطقة الروضة المجاورة لعزان، فيما تسعى القوات الانفصالية للتوسُّع شمالاً باتجاه مركز المحافظة، الذي فشلت في السيطرة عليه مطلع الأسبوع الماضي.