أعرب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن قلقه حيال خطر حرمان نحو مليون مسلم في ولاية أسام الهندية من حقّهم في المواطنة.

وحسب البيان الذي أصدره غراندي، حذّر من أنّ "السجل القومي للمواطنين" الذي يهدف إلى تحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، سيحرم كثيرين من حق المواطنة، ودعا الهند إلى ضمان عدم بقاء أي من مواطنيها دون جنسية.

وانطلقت حملة توثيق الجنسية في أسام قرب الحدود مع ميانمار وبنغلادش عام 2013، ويتعيَّن بموجب الحملة، على جميع سكان الولاية البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنوداً قبل قيام دولة بنغلادش عام 1973.

ويعيش في الهند نحو 154 مليون مسلم، بما يعادل 14% من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنّها الحكومة الهندية في جامو وكشمير، الشطر الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة المتنازع عليه مع باكستان.

وقبل نحو أسبوعين ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح جامو وكشمير حكماً ذاتيّاً، بزعم أنها زادت النزعة الانفصالية في المنطقة.