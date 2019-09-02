ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية الاثنين، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيَّرة إلى الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.

وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات المسيَّرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات "ريبر" المسيَّرة المتمركزة في الكويت لتنفيذ عمليات في أجواء العراق وسوريا.

وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات مهامَّ أخرى إذا اتُّخذ قرار نشر طائرات مسيَّرة في الخليج.

ودعت بريطانيا الجمعة إلى دعم واسع للتصدِّي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو تموز.