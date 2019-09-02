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حزب الله يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرد، وتركيا تقول إن تصريحات ميشال عون حول الحقبة العثمانية مؤسفة وغير مسؤولة

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بعد تدمير حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية.. الجيش الإسرائيلي يرد وينفي وقوع إصابات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عدم وقوع أي إصابات جراء القصف الذي شنه "حزب الله" ضد موقع عسكري إسرائيلي، لافتاً إلى أنه رد بإطلاق 100 قذيفة على الجانب اللبناني. [TRT عربي]

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن بلاده ستقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بناءً على تطورات الموقف، مشدداً على أن "ليس هناك ضحايا ولا إصابات". [TRT عربي]

جاء تصريح نتنياهو تعقيباً على هجوم شنّه حزب الله اللبناني، في وقت سابق الأحد، ضد موقع عسكري في منطقة "أفيفيم" شمالي إسرائيل. [TRT عربي]

تركيا: تصريحات ميشال عون حول الحقبة العثمانية مؤسفة وغير مسؤولة

أعربت الخارجية في بيان عن استنكارها الشديد تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي وردت في خطابه السبت، والتي وصفتها بالمؤسفة وغير المسؤولة، مؤكدة أنه لا يوجد "إرهاب دولة" في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، بل كانت فترة استقرار في الشرق الأوسط. [TRT عربي]

وأكدت الخارجية أن العبارات التي نشرها عون بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى لبنان، "لا تتماشى مع العلاقات الودية بين البلدين، ومؤسفة للغاية وغير مسؤولة". [TRT عربي]