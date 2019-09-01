سياسة
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تركيا: تصريحات ميشال عون حول الحقبة العثمانية مؤسفة وغير مسؤولة
أعربت الخارجية في بيان عن استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي وردت في خطابه السبت، والتي وصفتها بالمؤسفة وغير المسؤولة، مؤكدة أنه لا يوجد "إرهاب دولة" في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، بل كانت فترة استقرار في الشرق الأوسط.
تركيا: تصريحات ميشال عون حول الحقبة العثمانية مؤسفة وغير مسؤولة
الخارجية التركية قالت إن تصريحات الرئيس اللبناني لا تتماشى مع العلاقات الودية بين البلدين / AA
1 سبتمبر 2019

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، الأحد، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، حول الحقبة العثمانية في لبنان.

وأعربت الخارجية في بيان، عن استنكارها الشديد لتصريحات عون التي وردت في خطابه، السبت، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس بلاده وغرد بها على تويتر.

وقالت الخارجية في هذا الصدد "ندين بأشد العبارات ونرفض كليّاً التصريحات المبنية على الأحكام المسبقة، والتي لا أساس لها عن الحقبة العثمانية، واتهامه للإمبراطورية العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان".

وأكدت الخارجية أن العبارات التي نشرها عون بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى لبنان، "لا تتماشى مع العلاقات الودية بين البلدين، ومؤسفة للغاية وغير مسؤولة".

وشدّد البيان على اعتزاز الجمهورية التركية بكونها وريثة الإمبراطورية العثمانية.

كما أكد البيان على أنه لا يوجد "إرهاب دولة" في تاريخ الإمبراطورية العثمانية، بل على العكس، كانت الحقبة العثمانية فترة استقرار طويلة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن تلك الحقبة كانت فترة يسودها التسامح، وعاشت خلالها المجتمعات من مختلف الأعراق والأديان في سلام.

وأضاف أن المنطقة التي جرى تقسيمها إلى مناطق نفوذ على أساس اتفاقية سايكس بيكو، عقب الحرب العالمية الأولى، لم تنعم بالسلام مجددا.

وذكر البيان أن بذور المشكلات التي هي مصدر عدم الاستقرار في يومنا أيضا، جرى زرعها خلال تلك الفترة.

وتابع، إن "تجاهل الرئيس عون لما جرى في فترة الاستعمار، التي هي أصل كل مصيبة في يومنا، من خلال تحريف التاريخ عبر الهذيان، ومحاولته تحميل مسؤولية تلك الأمور للإدارة العثمانية، إنما هو تجل مأساوي لشغفه بالخضوع للاستعمار".

وأردف البيان "إن هذه المقاربة غير المسؤولة، ليس لها أي وزن في التاريخ من منظور موضوعي، وفي ضمائر شعوب المنطقة، ولن يكون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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