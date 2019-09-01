سياسة
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مقتل 81 شخصاً في اشتباكات بين طالبان والشرطة شمالي أفغانستان
قالت الداخلية الأفغانية، الأحد، إن 81 شخصاً بينهم 56 من مقاتلي طالبان قُتلوا خلال اشتباكات دامت أكثر من 24 ساعة بين قوات الأمن وحركة طالبان، بولاية قندوز شمالي البلاد.
مقتل 81 شخصاً في اشتباكات بين طالبان والشرطة شمالي أفغانستان
بيان الداخلية أشار إلى أن الاشتباكات استمرت أكثر من 24 ساعة وأسفرت عن مقتل 81 شخصاً / Reuters
1 سبتمبر 2019

أعلنت الداخلية الأفغانية، الأحد، مقتل 81 شخصاً خلال اشتباكات دامت أكثر من 24 ساعة بين قوات الأمن وحركة طالبان، بولاية قندوز شمالي البلاد.

ونقلت قناة طلوع نيوز عن بيان للداخلية أن 20 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الأفغاني و5 مدنيين قُتلوا، فيما أصيب مثلهم أغلبهم مدنيون، في اشتباكات اندلعت إثر هجوم لطالبان على أطراف مدينة قندوز.

وأوضح البيان أن الاشتباكات استمرت أكثر من 24 ساعة وأسفرت أيضاً عن مقتل 56 من مقاتلي طالبان.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية الأفغانية، مقتل 10 في هجوم استهدف عدداً من المسؤولين الأمنيين أثناء مؤتمر صحفي في الميدان الرئيسي لمدينة قندوز.

قناة طلوع نيوز لفتت إلى أن الهجوم وقع مساء السبت، بالتزامن مع الاشتباكات التي استمرت أكثر من 24 ساعة.

والسبت، أعلنت الرئاسة الأفغانية أن قوات الحكومة تتصدى لهجوم من جانب مسلحي "طالبان" في مدينة قندوز شمالي البلاد، لتعلن في وقت لاحق الحكومة مقتل 26 من طالبان.

فيما قالت طالبان إنها قتلت 10 من قوات الأمن في الهجوم، وذلك كله قبل بيان الداخلية الأفغانية اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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