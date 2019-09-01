سياسة
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خليل زاد: واشنطن وطالبان على أعتاب إبرام اتفاق
أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان ضرورة توصُّل الأطراف كافة إلى اتفاق من أجل وضع حدّ للحرب في أفغانستان، وقال إن حركة طالبان والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق.
خليل زاد: واشنطن وطالبان على أعتاب إبرام اتفاق
زلماي خليل زاد: نحن على وشك إبرام اتفاق / AFP
1 سبتمبر 2019

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، اختتام الجولة التاسعة من مباحثات السلام المستمرة في قطر، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ولفت إلى أن الطرفين "أوشكا على التوصل إلى اتفاق".

وأكد زاد في تغريدة على تويتر الأحد، ضرورة توصل الأطراف كافة إلى اتفاق من أجل وضع حد للحرب في أفغانستان.

وأضاف زاد "نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويمهد الطريق للأفغان من أجل الجلوس معاً للتفاوض على سلام مشرّف ومستدام".

ومن المنتظر أن يجلس ممثلو طالبان ومسؤولو الحكومة إلى طاولة المفاوضات وجهاً لوجه بأسرع وقت ممكن، حال التوصل إلى اتفاق أوّلي.

وتشهد أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، مما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريباً، هجمات شبه يومية ضدّ الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل إلى سلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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