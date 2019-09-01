سياسة
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موسكو: أمريكا تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب دون إخطار تركيا أو روسيا
قال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن الولايات المتحدة ضربت منطقة خفض التصعيد بإدلب دون إخطار الجانب الروسي أو التركي عن الإجراءات المخطَّط لها، وانتهكت جميع الاتفاقيات السابقة.
موسكو: أمريكا تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب دون إخطار تركيا أو روسيا
صورة أرشيفية لقصف في إدلب السورية  / Reuters
1 سبتمبر 2019

قال "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا" الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت جميع الاتفاقيات، بضرب منطقة خفض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها.

وأوضح مركز المصالحة أنه "ابتداءً من الساعة 06:00 يوم 31 أغسطس/آب، بمبادرة من الاتحاد الروسي والجمهورية التركية، أعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد في إدلب،وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا".

وأضاف المركز أنه خلال اليوم الماضي أوفت قوات الأسد بالتزاماتها، ووقفت طلعات الطيران العسكري للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية بالكامل.

وقال البيان "في الوقت نفسه، في الساعة الثالثة من مساء يوم 31 أغسطس/آب، شنّت الولايات المتحدة غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي معرة مصرين وكفر هيا في محافظة إدلب".

وأشار المركز إلى أنه وفقاً لبيان الجانب الأمريكي، دُمّرَت "نقطة سيطرة لتنظيم القاعدة في سوريا" وكانت تهدد سلامة المواطنين الأمريكيين.

وتابع المركز "ضربت الولايات المتحدة منطقة تخفيض التصعيد بإدلب دون إخطار الجانب الروسي أو التركي عن الإجراءات المخطط لها، وانتهكت جميع الاتفاقيات السابقة".

ولفت المركز الانتباه إلى أن الضربة الأمريكية تعرّض الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة للخطر، وتعطّله في عدة اتجاهات.

وأشار إلى أنه في منطقة القصف الأمريكي سقط عديد من الضحايا، ودُمّرت مبانٍ عدّة.

وأضاف أن "مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في منطقة خفض التصعيد بإدلب تثير الحيرة".

وقال التقرير إنه على الرغم من القصف الناجم عن الضربة الأمريكية، فإن "قوات النظام السوري تحتفظ حاليّاً بوقف الأعمال القتالية لصالح تسوية سلمية مبكّرة للوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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