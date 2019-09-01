سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة اليمنية: سنتعامل بكل الطرق القانونية مع استهداف الإمارات قواتنا
أكّد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن الإمارات و"المجلس الانتقالي الجنوبي" مسؤولان عن الانتهاكات في عدن ومدن يمنية أخرى. وقال إن الحكومة ستتخذ كل الوسائل القانونية للتعامل مع استهداف الإمارات للقوات المسلحة.
الحكومة اليمنية: سنتعامل بكل الطرق القانونية مع استهداف الإمارات قواتنا
الحكومة اليمنية تقول إنها عازمة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب / AFP
1 سبتمبر 2019

قالت الحكومة اليمنية الأحد، إنها ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع استهداف الإمارات لقواتها المسلحة.

وأوضح نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، أن "الحكومة الشرعية ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع حادثة استهداف الإمارات الجيش الوطني اليمني، والانتهاكات التي ارتكبها المتمردون المدعومون من أبو ظبي من إعدامات للجرحى في المستشفيات ومداهمات للمنازل في العاصمة المؤقتة عدن".

واستعرض الحضرمي في اللقاء، عملية السلام وآخر التطورات على الساحة اليمنية، بما فيها التمرُّد المسلَّح من المجلس الانتقالي، والقصف الإماراتي "السافر" الداعم للتمرُّد ضدّ القوات المسلَّحة، حسب وكالة الأنباء اليمنية.

وحمّل الحضرمي الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي "المسؤولية الكاملة" عن تلك الانتهاكات.

وأضاف أن "الحكومة عازمة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أينما وُجد، وعدم قبولها باستمرار أو تمويل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة تحت أي مبرر".

من جانبها أكدت وزيرة خارجية السويد دعم بلادها الحكومة اليمنية الشرعية، وعزمها على استمرار تقديم الدعم لليمن من أجل تخفيف تبعات الأزمة الإنسانية، حسب المصدر.

والخميس سقطت مدينتا عدن وزنجبار، مركز محافظة أبين، في أيدي قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيّاً، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، مخلفة 300 قتيل وجريح، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.

واتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأول مرة، الإمارات بدعم "انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي"، والتخطيط له، في مسعى منها لتقسيم اليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us