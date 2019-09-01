قالت الحكومة اليمنية الأحد، إنها ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع استهداف الإمارات لقواتها المسلحة.

وأوضح نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، أن "الحكومة الشرعية ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع حادثة استهداف الإمارات الجيش الوطني اليمني، والانتهاكات التي ارتكبها المتمردون المدعومون من أبو ظبي من إعدامات للجرحى في المستشفيات ومداهمات للمنازل في العاصمة المؤقتة عدن".

واستعرض الحضرمي في اللقاء، عملية السلام وآخر التطورات على الساحة اليمنية، بما فيها التمرُّد المسلَّح من المجلس الانتقالي، والقصف الإماراتي "السافر" الداعم للتمرُّد ضدّ القوات المسلَّحة، حسب وكالة الأنباء اليمنية.

وحمّل الحضرمي الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي "المسؤولية الكاملة" عن تلك الانتهاكات.

وأضاف أن "الحكومة عازمة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أينما وُجد، وعدم قبولها باستمرار أو تمويل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة تحت أي مبرر".

من جانبها أكدت وزيرة خارجية السويد دعم بلادها الحكومة اليمنية الشرعية، وعزمها على استمرار تقديم الدعم لليمن من أجل تخفيف تبعات الأزمة الإنسانية، حسب المصدر.

والخميس سقطت مدينتا عدن وزنجبار، مركز محافظة أبين، في أيدي قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيّاً، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، مخلفة 300 قتيل وجريح، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.

واتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأول مرة، الإمارات بدعم "انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي"، والتخطيط له، في مسعى منها لتقسيم اليمن.