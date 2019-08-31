سياسة
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النظام السوري يخرق هدنة أعلن عنها من جانب واحد في إدلب
استهدفت قوات النظام، السبت، مناطق سكنية في مدينتي كفرنبل وجرجناز، وبلدات حاس والدير الشرقي والدير الغربي وكفرسجنة، بأسلحة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون، خارقاً الهدنة التي أعلن عنها من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا.
النظام السوري يخرق هدنة أعلن عنها من جانب واحد في إدلب
النظام السوري خرق الهدنة التي أعلن عنها / AP
31 أغسطس 2019

اخترق النظام السوري الهدنة التي أعلن عنها من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

واستهدفت قوات النظام، السبت، مناطق سكنية في مدينتي كفرنبل وجرجناز، وبلدات حاس والدير الشرقي والدير الغربي وكفرسجنة، بأسلحة راجمات الصواريخ وقذائف الهاون حسب مراسل الأناضول.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النظام السوري سيوقف بدء من السبت إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتباراً من الساعة 06:00 من صباح 31 أغسطس/آب 2019، في منطقة وقف التصعيد بإدلب".

ومنذ توقيع تركيا وروسيا على اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، نزح 945 ألفاً و992 مدنياً من منازلهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

كما قُتل في الفترة نفسها، 282 مدنياً بينهم 219 سيدة و341 طفلاً، جراء هجمات قوات نظام بشار الأسد وروسيا في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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