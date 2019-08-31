سياسة
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نصر الله: الرد على إسرائيل أمر محسوم
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إن الرد على إسرائيل أمر محسوم بالنسبة للحزب، مضيفاً أن حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لأي مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان.
نصر الله: الرد على إسرائيل أمر محسوم
نصر الله: الرد على إسرائيل أمور محسوم بالنسبة لحزب الله / AP
31 أغسطس 2019

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت إن حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لأيّة مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان.

ونفى نصر الله مزاعم إسرائيل بأن الحزب يؤوي مصانع صواريخ. وقال إن "الرد على إسرائيل محسوم بالنسبة للحزب".

وأضاف "الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار، إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد". مؤكداً أنه "يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه".

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء إن طائرات مُسيرة مثل تلك التي استُخدمت في هجوم الضاحية الجنوبية ببيروت والتي ألقي اللوم فيها على إسرائيل "تفتح الباب أمام القتل والاغتيالات في لبنان".

وأَكد على وجوب الرد على الهجوم الإسرائيلي "المسألة الآن في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوا".

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مُسيّرتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله فجر الأحد الماضي، وانفجار إحداهما.

وفجر الاثنين دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

وبينما لم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن الحادثين، يتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراءهما، من خلال تصريحات كبار مسؤوليه.

وأجمعت مختلف التيارات السياسية في لبنان على إدانة الاعتداء الإسرائيلي، على ضاحية بيروت والذي وصفه رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"الفاضح"، مؤكدين حق بلادهم في الدفاع عن نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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