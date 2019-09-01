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حسن نصر الله يقول إن الرد على إسرائيل أمر محسوم، وأردوغان يقول إن تركيا ستنفذ خطتها إن لم تسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا خلال أسابيع

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نصر الله: الرد على إسرائيل أمر محسوم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إن الرد على إسرائيل أمر محسوم بالنسبة إلى الحزب، مضيفاً أن حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لأي مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان. [TRT عربي]

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء إن طائرات مُسيرة مثل تلك التي استُخدمت في هجوم الضاحية الجنوبية ببيروت والتي أُلقيَ اللوم فيها على إسرائيل "تفتح الباب أمام القتل والاغتيالات في لبنان". [TRT عربي]

أردوغان: سننفّذ خطتنا إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا خلال أسابيع

قال الرئيس التركي إنه "في حال لم تبدأ بلاده بإقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات فعليّاً عبر جنودها وبشروطها، في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فليفكّر الجانب الآخر في تبعات ذلك". [TRT عربي]

واعتبر أردوغان أن "مواصلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي ألحقنا به الهزيمة أنشطته تحت عباءة دولة حليفة لنا، هي مشكلة أخرى ماثلة أمامنا اليوم". [TRT عربي]