سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 1 سبتمبر/أيلول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 سبتمبر/أيلول 2019
أردوغان: مواصلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي أنشطته تحت عباءة دولة حليفة لنا، هي مشكلة / AA
1 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

حسن نصر الله يقول إن الرد على إسرائيل أمر محسوم، وأردوغان يقول إن تركيا ستنفذ خطتها إن لم تسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا خلال أسابيع

      الجديد على TRT عربي:

      لماذا تحارب الدولة العربية الطبقة الوسطى؟

      زيارة أردوغان لروسيا.. هل من جديد؟

      شاهد!

      الهولندي فان دايك أفضل لاعب في أوروبا 2018/2019

      نصر الله: الرد على إسرائيل أمر محسوم

        قال الأمين العام لحزب الله اللبناني إن الرد على إسرائيل أمر محسوم بالنسبة إلى الحزب، مضيفاً أن حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لأي مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان. [TRT عربي]

        وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء إن طائرات مُسيرة مثل تلك التي استُخدمت في هجوم الضاحية الجنوبية ببيروت والتي أُلقيَ اللوم فيها على إسرائيل "تفتح الباب أمام القتل والاغتيالات في لبنان". [TRT عربي]

        أردوغان: سننفّذ خطتنا إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا خلال أسابيع

          قال الرئيس التركي إنه "في حال لم تبدأ بلاده بإقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات فعليّاً عبر جنودها وبشروطها، في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فليفكّر الجانب الآخر في تبعات ذلك". [TRT عربي]

          واعتبر أردوغان أن "مواصلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي ألحقنا به الهزيمة أنشطته تحت عباءة دولة حليفة لنا، هي مشكلة أخرى ماثلة أمامنا اليوم". [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
          اكتشف
          غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
          الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
          إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
          زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
          مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
          "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
          الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
          قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
          عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
          ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
          زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
          كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
          بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
          وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
          الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
          ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
          Contact us