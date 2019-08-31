قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن قوات أمريكية وجهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب في سوريا، السبت، في هجوم استهدف قيادة التنظيم.

وقال مسؤول العمليات الإعلامية بالقيادة المركزية، إيرل براون، في بيان بالبريد الإلكتروني "استهدفت العملية قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وأضاف براون أن تدمير المنشأة سيحد أكثر من قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات وزعزعة المنطقة.

وتابع قائلاً "لا يزال شمال غرب سوريا ملاذاً آمناً ينسق فيه قادة تنظيم القاعدة في سوريا بفعالية أنشطة إرهابية في أرجاء المنطقة وفي الغرب".

وزاد "سنواصل مع حلفائنا وشركائنا استهداف المتطرفين لمنعهم من استخدام سوريا ملاذاً آمناً".