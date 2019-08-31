سياسة
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أردوغان: سننفذ خطتنا إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا خلال أسابيع
قال الرئيس التركي إنه "في حال لم تبدأ بلاده بإقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات فعلياً عبر جنودها وبشروطها، في غضون أسبوعين أو ثلاثة فليفكر الجانب الآخر في تبعات ذلك".
أردوغان: سننفذ خطتنا إن لم نسيطر على المنطقة الآمنة بسوريا خلال أسابيع
أردوغان أكد أن أنقرة لم يعد لديها صبر حيال تأسيس المنطقة الآمنة  شرق الفرات / AA
31 أغسطس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا إن لم يسيطر الجيش التركي على المنطقة خلال بضعة أسابيع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل توزيع شهادات على المتخرجين في الأكاديمية العسكرية بجامعة الدفاع الوطني في مدينة إسطنبول.

وشدد الرئيس على أنه "لم يعد لدينا صبر حيال تأسيس المنطقة الآمنة شرق الفرات الممتدة على طول الحدود السورية التركية".

وأكد أنه "إذا لم نبدأ بإقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات فعلياً عبر جنودنا وبشروطنا في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فليفكر الجانب الآخر في تبعات ذلك".

وأضاف "سننفذ خطة عمليتنا الخاصة بنا إن لم يسيطر جنودنا على المنطقة خلال بضعة أسابيع".

واعتبر أردوغان أن "مواصلة تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي ألحقنا به الهزيمة أنشطته تحت عباءة دولة حليفة لنا مشكلة أخرى ماثلة أمامنا اليوم".

وأكد أن "ظلم تنظيم PKK/YPG تجاه أهالي منطقة شرق الفرات لم يعد يمكن إخفاؤه".

وقال إن المشكلة في المنطقة ليست في تنظيم داعش الإرهابي بل "حرب مصالح لعدة قوى فلا يحاول أحد التذرع بهذا التنظيم لتمرير مشاريعه".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ليست لديها نية للتخلي عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو عن حلفائها.

وقال "إذا أصبح موضوع بيع منظومة باتريوت الأمريكية أداة ضغط ضدنا، فلن نتردد في اختيار المنظومات الأخرى".

وأوضح أن "الولايات المتحدة لا تسلمنا مقاتلات F-35 ومن المؤكد أننا لن نقعد متفرجين ومكتوفي الأيدي إزاء ما سيحل بنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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