سياسة
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الهيئة العليا للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في تونس
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس السبت، عن العدد النهائي للمترشحين الذين سيتنافسون في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، والبالغ 26 مرشحاً.
الهيئة العليا للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في تونس
الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت السبت بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، وستنطلق الإثنين المقبل بالداخل / Reuters
31 أغسطس 2019

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بفون، السبت، أن العدد النهائي للمترشحين الذين سيتنافسون في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل 26 مرشحاً.

وقال بفون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "تم ترتيب قائمة المترشحين للرئاسة بصفة نهائية، بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المترشحين التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة منتصف شهر أغسطس/آب الجاري".

وفيما يأتي القائمة التي تضم أسماء المترشحين المقبولين نهائياً والتي أعلنها رئيس الهيئة خلال المؤتمر: منجي الرحوي، محمد عبّو، عبير موسى، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي الحامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، سيف الدين مخلوف.

وأشار بفون، إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت السبت بالنسبة إلى التونسيين المقيمين في الخارج، وستنطلق الاثنين المقبل بالنسبة إلى المقيمين في الداخل.

وتابع رئيس الهيئة قائلاً "تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي الداخل تُجرى يوم 15 من الشهر ذاته".

ويأتي الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، الجمعة، من البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وأصدرت المحكمة الإدارية أحد عشر حكماً باتاً ونهائياً طبق القانون الانتخابي، من بينها نقض 4 أحكام من الطور الأول، والقضاء من جديد بالرفض أصلاً بخصوص أربعة مترشحين، كانت هيئة الانتخاب استأنفت قرارات المحكمة بشأنهم.

وطبقاً لهذه الأحكام الباتة والنهائية، يكون عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 26 مترشحاً، بحسب هيئة الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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