سياسة
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الإعصار دوريان يبلغ الفئة الرابعة وفلوريدا تتأهب
تتأهب ولاية فلوريدا الأمريكية لوصول الإعصار دوريان إليها الاثنين أو الثلاثاء، ويُتوقع أن تشهد كمية كبيرة من الفيضانات، بعد اشتداد قوة الإعصار إلى الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات.
الإعصار دوريان يبلغ الفئة الرابعة وفلوريدا تتأهب
اشتدت قوة الإعصار دوريان إلى الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات / AFP
31 أغسطس 2019

تشهد ولاية فلوريدا الأمريكيَّة حالة تأهب قصوى السبت، بعد اشتداد قوة الإعصار دوريان إلى الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها نحو 215 كلم/ساعة، حسب المركز الوطني الأمريكيّ للأعاصير.

وأشار المركز في أحدث نشرة له، إلى أن الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كيلومتراً شرق مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، وعلى بُعد 645 كيلومتراً شرق جزر البهاما.

وذكر المركز أنه "من المتوقع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوبيّ الولايات المتَّحدة الاثنين أو الثلاثاء".

من جهته أصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعياً ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تصبح "حدثاً كبيراً".

وأضاف "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدة تكفي سبعة أيام".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، ضرب ولاية فلوريدا إعصارمايكل الذي اعتُبر أقوى إعصار يضرب الولاية منذ 80 عاماً، والذي تَحوَّل إلى عاصفة مدارية، وصُنف ثالث أعتى إعصار ضرب الولايات المتَّحدة على الإطلاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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