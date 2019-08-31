سياسة
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واشنطن تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1"على قائمة عقوباتها
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، السفينة الإيرانية "أدريان داريا-1" بأنها تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنها أدرجتها على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم لتنظيمات مصنفة إرهابية على لائحة العقوبات الأمريكية.
واشنطن تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1"على قائمة عقوباتها
بومبيو يقول إن ناقلة النفط الإيرانية تتجه نحو سوريا / Reuters
31 أغسطس 2019

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" في قائمة العقوبات.

وفي بيان صادر عنها السبت، اتهمت الوزارة السفينة بأنها كانت تحمل النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت واشنطن الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية أيضاً، حسب البيان.

والجمعة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر "أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمملكة المتحدة، أن ناقلة النفط أدريان داريا-1، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى سوريا".

وأضاف بومبيو "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة تتجه في طريقها نحو ميناء طرطوس السورية. آمل أن تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطأ كبيراً الثقة بظريف".

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة منتصف أغسطس/آب الجاري بعد احتجازها منذ 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطاً إيرانياً إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما رفضت سلطات جبل طارق طلبا أمريكياً بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

يُشار إلى أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس-1" إلى "أدريان داريا-1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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