قالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشو سون السبت، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "سلوك كوريا الشمالية المارق الذي لايمكن التغاضي عنه أبداً" ستزيد صعوبة المحادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن تشو، قولها إن تعليق بومبيو "غير منطقي ومستفزّ"، وذكرت في بيان لها أن "بومبيو اشتطّ في لغته، وذلك جعل بدء المفاوضات المتوقعة على مستوى مجموعات العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وحذرت من أن توقُّعات كوريا الشمالية من المحادثات مع واشنطن تقلّ تدريجياً، وأن ذلك يدفع بلادها إلى إعادة النظر في جميع الإجراءات التي اتخذتها صوب التقارب مع الولايات المتحدة.

وصعّدَت كوريا الشمالية من انتقادها بومبيو في الآونة الأخيرة، ووصفته بأنه "سم زعاف"، وشكّكَت في محاولاته لاستئناف المحادثات.

وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية منذ فشل قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/ شباط الماضي.