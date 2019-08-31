سياسة
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كوريا الشمالية: تصريحات بومبيو تصعّب المحادثات مع واشنطن
هاجمت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب تصريحاته عن "سلوك كوريا الشمالية المارق الذي لا يمكن التغاضي عنه أبداً"، مضيفةً أنها غير منطقية ومستفزة، وأنها ستزيد صعوبة المحادثات مع الولايات المتحدة.
كوريا الشمالية: تصريحات بومبيو تصعّب المحادثات مع واشنطن
هاجمت كوريا الشمالية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "سلوك كوريا الشمالية المارق" ووصفته بأنه "مستفز" / AP
31 أغسطس 2019

قالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشو سون السبت، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "سلوك كوريا الشمالية المارق الذي لايمكن التغاضي عنه أبداً" ستزيد صعوبة المحادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن تشو، قولها إن تعليق بومبيو "غير منطقي ومستفزّ"، وذكرت في بيان لها أن "بومبيو اشتطّ في لغته، وذلك جعل بدء المفاوضات المتوقعة على مستوى مجموعات العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وحذرت من أن توقُّعات كوريا الشمالية من المحادثات مع واشنطن تقلّ تدريجياً، وأن ذلك يدفع بلادها إلى إعادة النظر في جميع الإجراءات التي اتخذتها صوب التقارب مع الولايات المتحدة.

وصعّدَت كوريا الشمالية من انتقادها بومبيو في الآونة الأخيرة، ووصفته بأنه "سم زعاف"، وشكّكَت في محاولاته لاستئناف المحادثات.

وتوقفت المفاوضات الهادفة إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية منذ فشل قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/ شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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