سياسة
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الرئيس التونسي يدعو إلى حملة انتخابية تليق بالمجتمع
أكّد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مبدأ التزام حياد الإدارة والمساجد ووسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية المقرَّر انطلاقها الاثنين المقبل، داعياً مرشَّحي الانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى التزام أن تكون الحملات في مستوى "يليق بالمجتمع".
الرئيس التونسي يدعو إلى حملة انتخابية تليق بالمجتمع
أكد الناصر أن المسؤولية الأولى في الانتخابات المقبلة  تعود إلى المواطنين التونسيين في المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد
31 أغسطس 2019

دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر الجمعة، مرشحي الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، إلى التزام أن تكون الحملة الانتخابية في مستوى "يليق بالمجتمع".

وفي كلمة بثّها التليفزيون الرسمي، أكد الناصر مبدأ التزام حياد الإدارة والمساجد ووسائل الإعلام، مشدّداً على ضرورة بقائها "بعيدة عن المناورات ومفتوحة على جميع المتسابقين".

وقال بهذا الخصوص "أتوجه لكل من يعمل باسم سلطة الدولة أن يلتزم بحياد الإدارة، وهو مبدأ من مبادئ الدستور، وأن تكون أجهزة الدولة محايدة".

وتابع الناصر "أدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومنظمات المجتمع المدني إلى إجراء الانتخابات في ظروف شفافة".

كما أكد أن "للدولة مصداقية وأنها حريصة على أن تقام الانتخابات في شفافية، وأن تمنح لكل المتنافسين حظوظاً متساوية".

واعتبر الناصر أن "المسؤولية الأولى في هذه الانتخابات تعود للمواطنين التونسيين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس".

وأشار إلى أن نجاح الانتخابات مرتبط بحسن اختيارهم لمن سيتولى صيانة المكاسب التي تحققت، وتمتين وحدة الشعب التونسي، ودعم الخيارات التي أكدها الدستور، وتجذير الديمقرطية وإرساء العدالة الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الناصر أن وقف أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية "تزامن مع الحملة الانتخابية، وأحدث تشويشاً وردود فعل متفاوتة".

ولفت إلى أن ذلك أثار تساؤلات على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وفي الخارج، دون تفاصيل.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية توقيف المرشح لانتخابات الرئاسة "نبيل القروي" وإيداعه سجن "المرناقية" بالعاصمة تنفيذاً لأمر قضائي صادر بحقه.

ومن المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل، الحملة للانتخابات الرئاسية في تونس، فيما سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 15 من سبتمبر/أيلول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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