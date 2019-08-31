سياسة
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ترمب: نُجرِي مفاوضات جيدة مع طالبان لكن لا اتفاق بعد
أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن تُجرِي مفاوضات جيّدة مع طالبان، لكن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الحركة بشأن السلام في أفغانستان، مشيراً إلى أن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضه إلى 8600 جندي.
ترمب: نُجرِي مفاوضات جيدة مع طالبان لكن لا اتفاق بعد
ترمب خلال لقائه الصحفيين في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد / Reuters
31 أغسطس 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة، إن الولايات المتحدة تُجرِي مفاوضات جيدة مع طالبان، لكن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الحركة بشأن السلام في أفغانستان.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وكانت طالبان قالت الأربعاء، إنها بصدد التوصُّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ترمب الخميس إن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضه إلى 8600 جندي، لكنها ستبقى هناك إلى أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

ويعقد الجانبان منذ أواخر العام الماضي مفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.

وتحدث كل من مفاوضي الولايات المتحدة والحركة عن إحراز تقدم في محادثاتهما في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار احتمال وضع نهاية للصراع.

ومن المقرَّر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد من الدوحة إلى كابول هذا الأسبوع لعقد اجتماع مع الزعماء الأفغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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