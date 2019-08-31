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أردوغان يقول إن تركيا ليست لديها أطماع في شبر من أراضي أي دولة، وروسيا تقول إن النظام السوري سيوقف إطلاق النار بإدلب السبت.

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أردوغان: لا نطمع في شبر من أراضي أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات الآخرين وأطماعهم. ذلك خلال حفل استقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان "لكننا في الوقت نفسه لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا". [TRT عربي]

روسيا: النظام السوري سيقف إطلاق النار بإدلب السبت

قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن النظام السوري سيقف بدءاً من السبت، إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي البلاد. [TRT عربي]

وأضافت الوزارة في بيان "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتباراً من الساعة 06:00 من صباح 31 أغسطس/آب 2019، في منطقة وقف التصعيد بإدلب". [TRT عربي]