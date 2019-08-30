قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات الآخرين وأطماعهم.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال حفل استقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام.

وأضاف أردوغان "لكننا في الوقت نفسه لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا".

وأردف "الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وكل أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة".

وتابع "ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ملايين الناس ومنازلهم خلف حدودنا في خطر".

وأكد أن الأمة التركية ليست أمة تدير ظهرها لأصدقائها وأشقائها بينما هم محاطون بالنيران.

ولفت إلى أن حجم أنشطة الإعمار التي تقوم بها تركيا في أي مكان يؤدي فيه جنودها مهام، من أفغانستان إلى كوسوفو ومن الصومال إلى البوسنة، أضعاف أنشطتها الأمنية.

وتحتفل تركيا اليوم بالذكرى الـ97 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.