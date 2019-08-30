قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن النظام السوري سيقف بدءاً من السبت، إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتباراً من الساعة 06:00 من صباح 31 أغسطس/آب 2019، في منطقة وقف التصعيد بإدلب".

وكان النظام السوري أعلن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، على الرغم من إعلانه التزام وقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانا التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، على الرغم من التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة المذكورة.